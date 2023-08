Rubiales e il bacio | «Non rispondiamo a tutti questi str… che non sanno vedere il positivo»

(Di lunedì 21 agosto 2023) E alfine il presidente della federcalcio spagnola parlò.– invitato anche dal ministro dello Sport a dare spiegazione e a chiedere scusa – ha risposto a modo suo: «È un piccolo gesto tra due amici che stanno celebrando qualcosa… Nonagli stronzi. Con tutto quello che è successo, ancora più stronzi e idioti… Grazie, ma no grazie. Non diamo importanza a, vogliamo goderci il momento e non voglio rispondere aidioti che nonil. Questo è un gesto senza cattive intenzioni. Se ci sono idioti, che continuino ad essere idioti». La calciatrice Hermoso ha precedentemente parlato. Ha definito il«dovuto all'”emozione del momento. Non c’è niente di più. Questo rimarrà un aneddoto, ...

Le polemiche su. Ildel presidente alla calciatrice. Il campionato mondiale di calcio femminile è giunto quest'anno alla sua nona edizione e, nella finale che si è giocata il 20 ...Ieri sera, però, Hermoso è tornata a commentare l'accaduto in un'intervista concessa alla Federazione alla stampa spagnola, definendo ildicome "un gesto di amicizia e gratitudine ...(Photo by GABRIEL MONNET / AFP) Ilestorto daalla calciatrice spagnola Hermoso è giustamente un caso politico in Spagna . Oggi al programma Las Mañanas di Rne è intervenuto Miquel ...

Rubiales e il bacio a Hermoso: «Una dimostrazione d’affetto insignificante, ignoriamo gli idioti» Corriere della Sera

Il gesto di Luis Rubiales "e' molestia, e' giusto chiederne le dimissioni. Un bacio in bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l'attivazione ...Il presidente della Federazione spagnola di calcio, Luis Rubiales, è stato criticato per aver baciato sulla bocca l'attaccante Jenni Hermoso dopo la vittoria della Roja contro l'Inghilterra nella fina ...