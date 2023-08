Rubiales alla fine si scusa | «Il bacio? Gesto equivocato | non c’era malizia ma si è creato un putiferio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, fa dietrofront rispetto alle ultime dichiarazioni diffuse sul“rubato” (per usare un eufemismo)campionessa del mondo Jenni Hermoso. Nelle precedenti dichiarazioni,aveva risposto alle polemiche attaccando chi lo sta accusando di un comportamento maschilista e violento: «È un piccolotra due amici che stanno celebrando qualcosa… Non rispondiamo agli stronzi. Con tutto quello che è successo, ancora più stronzi e idioti… Grazie, ma no grazie. Non diamo importanza a questi, vogliamo goderci il momento e non voglio rispondere a tutti questi idioti che non sanno vedere il positivo. Questo è unsenza cattive intenzioni. Se ci sono idioti, che continuino ad essere idioti». El Chirniguito Tv però ha ...