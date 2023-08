Al quinto posto con un punteggio di 7,08 su 10 c'è. Mentre solo sesto c'è Beckham. A seguire ci sono Pablo Zabaleta, Martin Skrtel, Wayne Rooney e Mario Gomez. Il metodo della ricerca La ...DDR lo aveva sempre detto: l a 16 in onore del mio idolo,, centrocampista totale dello United dell'era Ferguson. Ora il nuovo passaggio a Paredes, di nuovo in giallorosso dopo la prima ...Un atteggiamento che non è piaciuto a, il quale ha compreso la reazione del giocatore non giustificandola: "Questo tipo di emozioni sono normali durante una sostituzione, ma tutto deve ...

Roy Keane: “Disperato. Il Manchester United è il nuovo Tottenham” ItaSportPress

L'ex attaccante si è espresso sul comportamento di Mohamed Salah in Chelsea-Liverpool e "rimproverato" il giocatore ...