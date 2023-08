Rovazzi e Orietta Berti regalano una crociera Costa Smeralda

(Di lunedì 21 agosto 2023) Fabio, protagonisti dell’estate 2023 con la hit La discoteca italiana,unasu, ecco come fare per vincerla Pubblicando un Tiktok col suono La Discoteca Italiana sul proprio canale, seguendo la procedura indicata nel Regolamento: http://www.laitaliana..com/. Fabioun’esperienza entusiasmante grazie alla hit con cui hanno conquistato le radio quest’estate. Come vincere unaSi ha la possibilità di vincere unaper 2 ...

SeconBerti, Alfa, Achille Lauro con Rose Villain e Merk&Kremont con Tananai e Marracash o Rhove viaggiano alti ma non altissimi in classifica, allora la line up dei tormentoni ...... Art.31/Fedez/Annalisa, David Guetta, Merk&Kremont, Tananai/Sangiovanni, Annalisa ancora fortissima di un'inarrestabile Mon Amour , Peggy Gou, il divertissement diBerti, Angelina ...Annalisa, Colapesce e Di Martino, Elettra Lamborghini, FabioBerti, Rosa Chemical, Alfa, Sophie and The Giants, Aka 7even, Cristina D'Avena, Francesca Michielin, gIANMARIA, Gemelli ...

La cantante, che ha da poco compiuto 80 anni, si esibisce alle 21 alla festa di San Rocco in Valle Scrivia ...Nel programma di Seymandi l'esibizione della cantante con il brano con cui si è classificata quarta a Premiatissima 1986 ...