Ron Cephas Jones | morto l’attore di This Is Us

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ron, l' attore vincitore dell' Emmy per il suo ruolo di William Hill in "Is Us", èall'età di 66 anni. Tvserial.it.

E' morto a 66 anniJones, star dell'acclamata serie tv 'This Is Us', vincitore di due Emmy Awards. Come ha spiegato il suo manager Dan Spilo, l'amato e pluripremiato attore è deceduto a causa di un problema ...Jones, attore statunitense vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato il ruolo di William Hill nella serie 'This is Us', è morto all'età di 66 anni. Come spiegato dal suo agente, ...AGI -Jones, star della acclamata serie tv 'This is Us' è morto a 66 anni. Vincitore di due Emmy Awards per l'interpretazione del personaggio di William Hill, un tossicodipendente bisessuale ...

È morto Ron Cephas Jones, era nel cast della serie tv "This is Us" La Gazzetta dello Sport

Il mondo del cinema piange Ron Cephas Jones, star di This is Us scomparsa a 66 anni. Nel corso della sua carriera aveva vinto 2 Emmy Awards.Aveva subito un doppio trapianto di polmone nel maggio 2020 dopo aver sofferto di malattia ostruttiva cronica. Ron Cephas Jones, star ...