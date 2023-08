Ron Cephas Jones | la causa di morte dell’attore

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ronè morto il 19 agosto 2023 adi un problema al polmone che si portava dietro da diversi anni. Tre anni prima, nel 2020, l’attore di This is Us, era stato sottoposto a un doppio trapianto di polmone dopo aver convissuto per anni con una broncopneumopatia cronica ostruttiva. In merito al doppio trapianto, a cui era stato sottoposto in piena pandemia, Ronaveva dichiarato a Today: “Non voglio dire che si sia trattato di un miracolo, ma sono stato molto fortunato. Ho avuto dottori bravissimi. La convalescenza è stata molto difficile e ardua. Credo che ci metterò tutta la vita a riprendermi. Del resto se ti trapiantano due polmoni non puoi subito iniziare a correre. Devi lavorare costantemente sul tuo corpo, anche con l’aiuto di terapie e farmaci. “Mi ero anche chiesto se ...

È morto Ron Cephas Jones, era nel cast della serie tv "This is Us"

