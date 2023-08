Roma - Salernitana | la moviola | Feliciani grazia Gyomber | non c' è rigore su Belotti

(Di lunedì 21 agosto 2023)(voto 5) paga sicuramente la poca esperienza (era alla 6ª gara in serie A), ma la gavetta - per quanto si cerchi di bruciare i tempi - ha il suo peso. Commette qualche errore, ...

Frafinisce 2 - 2 con due grandi protagonisti , anzi tre, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport . Da una parte la doppietta di Andrea Belotti , che non segnava in ...Belotti e Candreva si uniscono al quadro, creando un pareggio che delude lae esalta la. Nel clou del fine settimana, la Juventus dimostra la sua forza a Udine, sgretolando l'Udinese ...

Roma-Salernitana, gara horror di Spinazzola: fischi all’Olimpico al momento del cambio ForzaRoma.info

Le cose migliori della prima Roma della stagione, peraltro priva di Dybala, Pellegrini, Mourinho, Foti, Santos e Salzarulo, tutti squalificati, oltre a Dan Friedkin e altro ancora. 1) Belotti su tutti ...Calciomercato Roma: continuano a tenere banco le trattative per l'arrivo di Zapata e Marcos Leonardo alla corte di José Mourinho ...