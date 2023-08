(Di lunedì 21 agosto 2023)- "20/08/2023,- Salernitana. Una data che non scorderò mai". Inizia così il post di Riccardo, il giovane centrocampista, lanciato in prima squadra nei concitati minuti ...

- "20/08/2023,- Salernitana. Una data che non scorderò mai". Inizia così il post di Riccardo, il giovane centrocampista della, lanciato in prima squadra nei concitati minuti finali del match contro la Salernitana, terminato 2 - 2 . Bruno Conti, in panchina al posto dello ...Se la Lazio ha nuovamente perso 2 - 1 a Lecce, laha registrato nuovamente l'identico punteggio con la Salernitana: 2 - 2. Anche nel 2022 - 23 ...Quanto al Pnrr, ''per quanto riguarda questo benedetto Piano di ripresa e resilienza abbiamo queste risorse che, ribadisco, solo parzialmente sono gratis, altreil loro interesse, quindi non ...

Roma, Pagano racconta l'emozione dell'esordio: "Un sogno dopo i sacrifici" Corriere dello Sport

Il giovane centrocampista giallorosso emozionato dopo il debutto in Serie A "con la maglia che indosso da quando ho 9 anni" ...Il giovane centrocampista giallorosso, entrato in campo nel finale del match contro la Salernitana, entusiasta per la prima gara tra i professionisti ...