Roma | nuovi contatti per Zapata

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lavuole chiudere perdell’Atalanta, ma Gasperini non vuole lasciar partire il colombiano Lavuole chiudere perdell’Atalanta, ma Gasperini non vuole lasciar partire il colombiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi sarebbe previstitra i club per capire se ci sono i margini per trovare un accordo dopo che i giallorossi hanno trovato una bozza d’intesa col colombiano (biennale con opzione per il terzo anno da 3 milioni a stagione).