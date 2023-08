Roma | martedì la ripresa a Trigoria | Mourinho aspetta Zapata

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lunedì di riposo per ladi Josèdopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana all’Olimpico, in occasione della prima giornata di Serie A. Alle ore 10.00 dii giallorossi riprenderanno ad allenarsi per iniziare a preparare il match del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 20.45.i rinforzi sul mercato e il nome più caldo per l’attacco è quello di Duvan, ma le parti devono ancora raggiungere l’accordo definitivo. La doppietta di Andrea Belotti contro i granata rende meno urgente l’arrivo di un centravanti. “Quando sono al 100%, posso essere di grande aiuto“, ha detto l’ex Torino nel post gara. Nella scorsa stagione Belotti arrivò in giallorosso a stagione già iniziata, senza aver fatto la preparazione con i ...