- È il giorno di Duvan Zapata . All'indomani della prima giornata di campionato, laha fissato l'incontro con l'Atalanta per definire l'acquisto del centravanti atteso tutta l'estate. Sarà un lunedì caldo che dovrebbe portare all'esito più scontato. Sabato, a Verona, Zapata ...... la mattina del 19, alle 5:55 mi sono imbarcata sul volo da Dublino aFiumicino, il volo é atterrato in anticipo di 10 minuti, trasferita ai transiti, pazientemente, sono rimasta indel ...Sin dal primo giorno coach Daniele Parente potrà contare su tutti gli atleti granata indell'... Giulio Onesti di, sede di allenamento della FITA - Federazione Italiana Taekwondo. L'atleta ...

Roma, l’attesa di Mourinho è finita: Zapata oggi giallorosso Corriere dello Sport

Fissato l’incontro con l’Atalanta per chiudere l’accordo per il centravanti: acquisto a titolo definitivo a sei milioni più bonus, contratto fino al 2026 ...Dopo lo strappo al tavolo di confronto, la Cgil ha presentato ricorso sui 300 posti messi a bando per il profilo di coordinatore pedagogico contestando il requisito di accesso: "Vertenza per tutelare ...