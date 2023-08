(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – "Questo è un parco che si trova al centro di, al centro dicapitale", dice l'attrice, che su Twitter pubblica unper documentare lo stato in cui versa il Parco della Resistenza. "E' un parco dove dovrei portare i miei figli a giocare. Mi faentrarci, devo capire per quale motivo la mia città deve essere ridotta in questo stato vergognoso. Parlare con i turisti è imbarazzante, ogni turista che viene qui adice 'la prossima volta non posso consigliarlo'. Cosa me ne faccio del Colosseo se ogni parco è ridotto in questo stato? 'ogni giorno' sindaco, mi raccomando…", aggiunge rivolgendosi al sindaco Roberto Gualtieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Mi faentrarci, devo capire per quale motivo la mia città deve essere ridotta in questo stato vergognoso. Parlare con i turisti è imbarazzante, ogni turista che viene qui adice 'la ...- 'Ti giuro stasera mi giro tutta la via Libertà e mi porto la denuncia nella borsetta… ... ' Lomi viene, perché eravamo ti giuro 100 cani sopra una gatta, una cosa di questa l'avevo ...- 'Ti giuro stasera mi giro tutta la via Libertà e mi porto la denuncia nella borsetta… ... ' Lomi viene, perché eravamo ti giuro 100 cani sopra una gatta, una cosa di questa l'avevo ...

"Roma fa schifo", la denuncia di Anna Foglietta - Video TheSoundcheck

Mi fa schifo entrarci, devo capire per quale motivo la mia città deve essere ridotta in questo stato vergognoso. Parlare con i turisti è imbarazzante, ogni turista che viene qui a Roma dice ‘la ...invece di andare a ripulire un metro qudarato di strada invito a fare un passeggiata in un parco che sta al centro di Roma dove dovrei portare i miei figli e invece mi fa schifo solo entrarci”.