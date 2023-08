Roma | Belotti | «Spero che i tre punti portino i tre punti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 agosto 2023), le parole didopo il pareggio: «Possiamo migliorare tanto, Paredes e Renato Sanches ci aiuteranno molto» Andreaha parlato ai canali ufficiali delladopo il pareggio con la Salernitana, arrivato con la sua doppietta. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Guardando tutta la partita e le azioni, meritavamo di vincere e non solo con un gol di scarto. È andata così, non è bello pareggiare quando si gioca in casa perché ladeve giocare sempre per vincere, ha qualità importanti. Quando non si vince, non si può essere felici». MIGLIORARE – «Sì, possiamo migliorare tanto, poi sono arrivati Paredes e Renato Sanches che sono importanti e ci daranno una grande mano. È stata una partita tosta, con questo caldo non è mai facile. Ripeto, dobbiamo vincere». DOPPIETTA – «Sì, ...