Roma | Belotti dopo la doppietta | ‘Una punta in arrivo? Io rispondo così'

Commenta per primo Il Gallotorna protagonista nella. Dopo la doppietta di ieri con la Salernitana, l'attaccante giallorosso ha commentato così il possibile arrivo di una nuova punta: 'A questo pensa la società, io ...Protagonista con una doppietta è il Gallo. In attesa del nuovo attaccante che laha promesso a Mourinho, dunque la copertina va ad Andrea. Il Gallo ha marcato le due reti e solo ...Ascolta 'Il retroscena che cambiato tutto:è tornato ma non può bastare. Laincontra l'Atalanta per Zapata' su Spreaker. ORA ZAPATA - Uncosì è una grande notizia per Mourinho ma ...

Non solo la Lazio, anche la Roma all'esordio in campionato non ha fornito la prestazioni che tutti si auguravano. La doppietta di Belotti non è bastata per battere la Salernitana, forte di un Antonio ...Il colombiano è prossimo a vestire la maglia della Roma dopo cinque anni con l'Atalanta. Nelle prossime ore potrebbe arrivare nella Capitale ...