Robilante | cade nel fiume mentre usa il decespugliatore | morto 68enne

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Unquesta mattina a, in provincia di Cuneo. L’uomo stava usando ilquando è caduto nelnei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è intervenuto il 118. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

L'incidente mortale nei pressi di Vallone del Prete Un 68enne è morto questa mattina a, in provincia di Cuneo. L'uomo stava usando il decespugliatore quando è caduto nel fiume nei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è intervenuto il 118.Incidente mortale questa mattina adove, in strada Vallone del Prete 6, un uomo è morto dopo essere caduto in un torrente, probabilmnete colpito da un malore mentre faceva pulizie nel bosco con un decespugliatore. Nonostante ...L'incidente mortale nei pressi di Vallone del Prete Un 68enne è morto questa mattina a, in provincia di Cuneo. L'uomo stava usando il decespugliatore quando è caduto nel fiume nei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è intervenuto il 118.

Robilante, cade nel fiume mentre usa il decespugliatore: morto ... TheSoundcheck

(Adnkronos) – Un 68enne è morto questa mattina a Robilante, in provincia di Cuneo. L’uomo stava usando il decespugliatore quando è caduto nel fiume nei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è ...Un uomo di 68 anni è morto stamattina a Robilante, piccolo centro del Cuneese, dopo essere caduto nel fiume mentre utilizzava un decespugliatore. L'incidente è avvenuto in strada Vallone del Prete 6, ...