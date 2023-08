Robilante | cade nel fiume mentre usa il decespugliatore | morto 68enne

Un 68enne è morto questa mattina a, in provincia di Cuneo. L'uomo stava usando il decespugliatore quando è caduto nel fiume nei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è intervenuto il 118. webinfo@adnkronos.comIncidente mortale questa mattina adove, in strada Vallone del Prete 6, un uomo è morto dopo essere caduto in un torrente, probabilmnete colpito da un malore mentre faceva pulizie nel bosco con un decespugliatore. Nonostante ...Un 68enne è morto questa mattina a, in provincia di Cuneo. L'uomo stava usando il decespugliatore quando è caduto nel fiume nei pressi di Vallone del Prete. Sul posto è intervenuto il 118. webinfo@adnkronos.com

