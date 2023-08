Riciclo VS Riuso È guerra del packaging

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) In Europa si stanno scontrando due strategie nell’affrontare il problema dell’aumento di imballaggi. L’Italia, con i suoi record di recupero e un settore all’avanguardia, si batte per non venire penalizzata. Sarà uno scontro tra titani. Da una parte la Commissione europea che vuole vincere la sua crociata prima delle elezioni del 2024 e dall’altra un drappello di Paesi, con l’Italia in testa, che non intendono cedere di un passo. Lasulentrerà nel vivo in autunno quando si dovrà completare l’iter di approvazione del Regolamento. Intanto i maggiori player del settore, associazioni confindustriali, industrie importanti assieme al governo e al drappello degli europarlamentari dei diversi partiti, mai stati così compatti, lavorano di diplomazia e di lobby per creare un fronte di contrasto. L’obiettivo è non far passare la norma che ...