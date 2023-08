Ricariche Reddito di Cittadinanza | ecco chi le avrà ancora

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ormai è cosa nota che ildiè stato soppiantato da una nuova misura, il cosiddettodi Inclusione Attiva. Tra alcune proteste – che non hanno avuto neanche grande risonanza mediatica – si chiude l’era del tanto discussodi, strumento indispensabile soprattutto in tempi di covid-19, dove ha aiutato non poche famiglie ad andare avanti; ma si sa, alcune cose non durano per sempre, e questo taglio dal Governo Meloni c’era da aspettarselo. Scopriamo nelle prossime righe chi potrà goderedel sussidio. È stata già presentata e sarà attiva a breve a tutti gli effetti una nuova misura, ildi Inclusione Attiva, che però è ben diverso dal precedente strumento, e strutturato in modo da poter trovare impiego a ...

Chi ha perso ildi cittadinanza a luglio , oppure lo farà dopo la ricarica di agosto , non deve buttare la carta sulla quale fino a oggi sono state effettuate le varieladdove abbia ancora diritto ...Uno storno è il rimborso di un pagamento non dovuto mentre l'ente previdenziale avrebbe chiamato storni delle interruzioni delledella carta deldi cittadinanza. Molte di queste ...Ma per far sì che ildi cittadinanza venga tolto dopo luglio è necessario aver percepito ininterrottamente di tutte le 7autorizzate quest'anno, il che non è sempre detto che sia ...

Ricarica Rdc Luglio 2023: quando arriva Ultimo pagamento Insindacabili

Con le sostanziali modifiche al reddito di cittadinanza messe in atto dal Governo Meloni, da settembre inizia il percorso di inserimento lavorativo dopo i sette mesi di sussidio. Dal 1° giorno del pro ...Ex percettori del Reddito di Cittadinanza: si può fare affidamento su questo aiuto A luglio è stata l’ultima ricarica sulla card, adesso gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza possono fare affi ...