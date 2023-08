Riapre il set di Don Matteo 14 a Spoleto | la data di inizio riprese

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Don14 torna aper proseguire le. La quattordicesima stagione della fortunata e longeva fiction di successo di Rai1 ha già aperto il set lo scorso giugno. La nuova stagione di Dondovrebbe andare in onda nella primavera 2024, non aanno come era solita fare la serie. Secondo quanto scrive La Nazione, ledelle nuove puntate partiranno il 18 settembre, per andare avanti fino al 21 ottobre. Il Comune di, si legge sul sito, “concederà alla produzione tutti gli spazi pubblici a titolo gratuito e metterà a disposizione della troupe alcuni servizi”. Il cast e la troupe di Don14 tornerà poi atra il febbraio ed il marzo del 2024. Raoul Bova ha sostituito l’amatissimo ...