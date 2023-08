Resta poco agli eserciti del Benelux dopo aver fornito Kiev di armi e munizioni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel corso degli ultimi decenni glidelle monarchie del(Belgio, Olanda e Lussemburgo) hanno sperimentato diversi gradi di importanza, ma sono sempre stati piccoli e piuttosto deboli. Il confronto con i colossi della NATO come la Germania o il Regno Unito è ovviamente impietoso, eppure dall’inizio del 2022 i loro governi si sono impegnati a riforniredi quanti più armamenti possibili. Oggi però hanno capito di essere rimasti scoperti essi stessi. Adesso provano a rafforzarsi, ma potrebbe essere già tardi per ricostituire gli arsenali: l’Ucraina ha già consumato molte delle loro risorse. Durante ela Guerra Fredda Nel corso della Guerra Fredda ilnon era rilevante come potenza militare, ma lo era sul piano strategico. I tre Paesi – da soli o in maniera congiunta – sono ...

Lei ha fatto arte, che può piacere o fare orrore peròun'opera di creatività, le palestre hanno fattoesercizio mentale. Aggiungere qualche peso, per favore, se state così leggeri non si ...il problema di una città che continua a sentirsi insicura: non è una banalità che a venti ... che nei cantieri continuino a dormire senzatetto, che il cinemadistante stia per chiudere. Il ...fa, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere in una storia Instagram di essere stato vittima di ... Nonche attendere la prossima settimana per scoprire cosa succederà all'interno del dating show . ...

Lavoratori extra Ue: altri 40mila ma nei campi resta poco oltre alla vendemmia Il Sole 24 ORE

Al summit di Jackson Hole il capo della Fed fa capire che i tassi potranno salire nuovamente. La Lagarde si allinea ...