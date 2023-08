Recikla | Bari | “la bonifica dell’amianto è un iter oculato e delicato ma anche l’occasione per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 agosto 2023 – Operando una oculatasi può riqualificare ildelpaese; assicurando il lavoro ad aziende specializzate non solo nello stoccaggio di questo materiale edile, matitolate a seguire l’intero. Tra le realtà in grado di sostenere unaglobale dell’immobile c’è la pugliese. “L’amianto, lo dice la parola stessa dal greco, è incorruttibile. È stato negli anni passati impiegato un po’ ovunque, in ambito residenziale ed industriale: assicurava una grande resistenza all’umidità” sottolinea Adriano Carparelli, Responsabile tecnico. “L’individuazione del rischio specifico ...