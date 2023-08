Rebel Moon | un teaser della saga sci-fi di Zack Snyder anticipa delle scene d' azione

- Pubblicità - Zack Snyder ha recentemente annunciato che il primo teaser trailer didebutterà durante la Gamescom questo martedì e, grazie a What's On Netflix , si hanno ora anche i titoli ufficiali per la Parte 1 e Parte 2 dell'epopea fantascientifica ideata dal regista ...Presto avremo un primo assaggio di ciò che ci attende con, il nuovo film Netflix di Zack Snyder , ma prima scopriamo come si intitoleranno le due parti che lo andranno a comporre, e quando potrebbe fare il suo debutto la seconda. Fuoco e ..., il nuovo film di fantascienza diretto da Zack Snyder, è in arrivo su Netflix il prossimo 22 ...

Rebel Moon - Rivelati i titoli delle due parti dello sci-fi Netflix di Zack Synder ComingSoon.it

Nella giornata di domani verrà presentato il trailer del film Rebel Moon, l'opera sci-fi ideata e diretta da Zack Snyder e online è stato condiviso un breve teaser ...Dopo uscirà il nuovo trailer di Rebel Moon, la nuova saga fantascientifica ideata da Snyder, e dopo una genesi durata anni oggi è stato distribuito un nuovo promo che annuncia il nuovo trailer per dom ...