Curiosità tradotta inout per l'appuntamento che ha riportato al'esecuzione integrale di un'opera del nume tutelare Richard Wagner in una versione frutto di un lunghissimo studio ...Curiosità tradotta inout per l'appuntamento che ha riportato al'esecuzione integrale di un'opera del nume tutelare Richard Wagner in una versione frutto di un lunghissimo studio ...Unout che non si può dire inaspettato, vista la grande affluenza per questo spettacolo tra ... tanto quanto il celebre concerto all'alba di. Si è messo in gioco in prima persona, il ...

Ravello, sold out per L'Oro del Reno Gazzetta di Salerno

“Eseguire qui Wagner ha un sapore diverso. È emozionante pensare che il compositore sia passato di qui e abbia trovato il Giardino di Klingsor”. Parola di ...Attorno all’evento centrale di questa 71esima edizione del Ravello Festival c’era tanta curiosità. Curiosità tradotta in sold out per l’appuntamento che ha riportato a Ravello l’esecuzione integrale ...