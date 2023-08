Rapinarono una farmacia ad Anzio | incastrati dalle telecamere di sicurezza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 agosto 2023)– Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato/Nettuno hanno dato esecuzione a 2 distinte ordinanze del Tribunale di Velletri che hanno portato in carcere 2 uomini ed una donna. La prima indagine è iniziata il 9 agosto scorso in seguito ad una rapina in unadi; gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, sono giunti all’identificazione degli odierni indagati grazie ad una serie di testimonianze, alle riprese delle videosorveglianze e soprattutto sfruttando la loro esperienza e conoscenza del territorio. Gli elementi acquisiti, compresi gli abiti sequestrati in fase di indagine e verosimilmente indossati dai sospettati durante il fatto criminale, hanno permesso alla Procura di chiedere ed ottenere dal GIP una misura cautelare a carico di ...