Ranking WTA 21 agosto | Elisabetta Cocciaretto in top-30 | Jasmine Paolini sugli scudi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un nuovo lunedì per il tennis femminile e in vetta alWTA c’è sempre lei, Iga Swiatek. La polacca, sconfitta dalla statunitense Coco Gauff nella semifinale del WTA1000 di Cincinnati, è al vertice della classifica mondiale a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Jessica Pegula. Gli scostamenti in top-10 riguardano proprio Gauff, che con il suo titolo 1000 in Ohio è andata a prendersi la posizione n.6, scavalcando Caroline Garcia (n.7). Significativo l’ingresso in top-10 di Karolina Muchova, finalista a Cincinnati, che da questo lunedì è n.10, preceduta dalla connazionale Marketa Vondrousova (n.9)WTA Lunedì 212023 1 Iga Swiatek POL 9955 2 Aryna Sabalenka BLR 8746 3 Jessica Pegula USA 5945 4 Elena Rybakina KAZ 5670 5 Ons Jabeur TUN 4831 6 Coco Gauff USA 4595 7 Caroline Garcia FRA 3820 8 Maria ...