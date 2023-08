Ranking Atp oggi | Djokovic vicino a Alcaraz | sfida per numero 1

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) - La vittoria nell'Atp Masters 1000 di Cincinnati avvicina Novakal1 nelAtp di. Il serbo, secondo in classifica, sale a 9.795 punti e tallona Carlos. Lo spagnolo, battuto nella splendida finale, rimane al1 con 9.815 punti. Il russo Daniil Medvedev (6.260) è terzo, seguito dal danese Holger Rune (4.790) e dal norvegese Casper Ruud (4.715). L'azzurro Jannik Sinner, eliminato all'esordio a Cincinnati, resta sesto a quota 4.645. Alle sue spalle il greco Stefanos Tsitsipas (4.580), il russo Andrei Rublev (4.515) e gli statunitensi Taylor Fritz (3.605) e Frances Tiafoe (3.050). L'Italia piazza altri 4 giocatori tra i primi 100 del mondo: Lorenzo Musetti è 18esimo, Matteo Berrettini è 36esimo, Lorenzo Sonego è 38esimo e Matteo Arnaldi ...

Ranking ATP: 17 i Top 200 italiani. Sinner sempre più vicino a Torino

