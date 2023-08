Ranking Atp oggi | Djokovic vicino a Alcaraz | sfida per numero 1

Il serbo, 36enne, numero due del mondo e del seeding, si è imposto sullo spagnolo, numero uno dele primo favorito del tabellone, col punteggio di 5 - 7 7 - 6 (7) 7 - 6 (4), prendendosi ...La vittoria nell'Masters 1000 di Cincinnati avvicina Novak Djokovic al numero 1 neldi oggi. Il serbo, secondo in classifica, sale a 9.795 punti e tallona Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, battuto nella splendida finale, rimane al numero 1 con 9.815 punti. Il russo Daniil ...... disputato sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un... numero 6 del mondo e 7 del seeding, ha sconfitto in finale Karolina Muchova, 10 delWta, col ...

Ranking ATP: 17 i Top 200 italiani. Sinner sempre più vicino a Torino SuperTennis

Un nuovo lunedì per il tennis femminile e in vetta al ranking WTA c'è sempre lei, Iga Swiatek. La polacca, sconfitta dalla statunitense Coco Gauff nella semifinale del WTA1000 di Cincinnati, è al vert ...(Adnkronos) – La vittoria nell’Atp Masters 1000 di Cincinnati avvicina Novak Djokovic al numero 1 nel ranking Atp di oggi. Il serbo, secondo in classifica, sale a 9.795 punti e tallona Carlos Alcaraz.