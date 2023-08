Ragazzo accoltellato in centro a Modena | muore a 20 anni Fatali 2 fendenti al collo | è caccia agli aggressori

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato, attorno alle 18.30, in Corso Vittorio Emanuele, nel pienodi.Tenta di...

... il 21enne olandese che il 16 agosto scorso hae ucciso il padre e l'amico di famiglia ... Nel frattempo, la mamma e i familiari delstanno tornando in Olanda. Da quanto si apprende, ...Undi nazionalità straniera è stato aggredito e lasciato sanguinante per terra in pieno giorno. Nelle parole di un testimone la possibile svolta nelle ...Un giovane sui 20 anni è morto dopo essere statoin pieno centro a Modena . Si tratta di undi origini africane ancora in corso di identificazione. 20enne ucciso a Modena . Il giovane ha chiesto aiuto in un albergo . 16enne ...

Modena, ragazzo accoltellato a morte in pieno centro città RaiNews

Il sindaco Muzzarelli insieme al cordoglio per la vittima, auspica che vengano “individuarti e fermati i colpevoli” ...Un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato, attorno alle 18.30, in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Modena. Tenta ...