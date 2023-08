Raf | la biografia

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 agosto 2023) MILANO – Raf (Raffaele Riefoli) nasce il 29 settembre del 1959 a Margherita di Savoia, in Puglia. Sin da ragazzo dimostra una notevole passione per la musica, prendendo lezioni da Giovanni Battista Gorgoglione, e avvicinandosi al gruppo The Friends, molto noto nella zona del Barese. A nemmeno diciotto anni Raffaele decide di trasferirsi a Firenze con l’intento di studiare architettura; poco dopo, però, si reca a Londra, dove fonda i Cafè Caracas, un gruppo rock/punk che vede anche la presenza di Ghigo Renzulli (che poi diventerà chitarrista dei Litfiba), con cui registra una cover di “Tintarella di luna”, il celebre brano di Mina. Nel frattempo, lavora come cameriere per mantenersi, fino a quando incontra Giancarlo Bigazzi: è l’inizio di un sodalizio artistico che si rivelerà molto fruttuoso. Dopo avere fatto ritorno a Firenze, Raf incide “Self control”, che diventa il suo primo ...