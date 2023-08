Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juventus straripante ad Udine

Commenta per primo Prima giornata di campionato e prime indicazioni sulla stagione appena iniziata. Prime pagine deidi oggi dedicate alla Juventus , che vince all'esordio a Udine e risponde ai successi di Inter e Napoli. Aspettando il Milan che stasera affronterà il Bologna. Frenata della Roma, ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, lunedì 21 agosto 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 21 agosto 2023, dei ...... sarà davvero l'Arabia Saudita la sua prossima destinazione Secondo quanto riportato nelle scorse ore dai più importantidel Paese (e non solo), pare proprio che le possibilità ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 agosto CalcioMercato.it

Almqvist e Di Francesco gelanno il settore ospiti. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi puniscono la Lazio. In pochi si salvano, su tutti Ciro e Luis Alberto. CORRIERE DELLO SPORT - Provedel ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...