Questo fondotinta levigante di Sephora è un best-seller

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 21 agosto 2023) La baseè spesso il passo di bellezza che può fare la differenza in una routine cosmetica. Permette di limitare l’applicazione del, o addirittura di smettere di indossarlo del tutto, e di far respirare la pelle. In estate, non c’è niente di meglio di una baseper avere una pelle bella, liscia,