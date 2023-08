(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono giorni, settimane, mesi, anni che fa sempre più caldo. Forse sono solo giorni, o al massimo qualche settimana, ma per me sono giorni, settimane, mesi strani, in cui le giornate si dilatano e si restringono, un’ora può durare una vita, una vita può durare un attimo. Non ho mai avuto caldo da quando sono nata, anzi forse quando ero piccola può essere che io abbia avuto caldo qualche volta, ma da quando sono adulta – e non più giovane – da quando, se mi chiedono l’età, la dico e nessuno mi risponde più, Ma sei una bambina!, da quando sono cresciuta non ho mai più avuto caldo. Sudo un giorno all’anno, ho sempre detto. Ed era vero. Ma poi è arrivata questa estate che ha sconvolto la mia vita, sono sempre in viaggio per lavoro, ma non è solo, c’è tutto un tumulto e uno sconvolgimento interiore ed esteriore, continuo, e io dimentico cosa ho fatto oggi, cosa ho ...

... ma non è solo, c'è tutto un tumulto e uno sconvolgimento interiore ed esteriore, continuo, e io dimentico cosa ho fatto oggi, cosa ho fatto ieri, cos'ho fatto due mesi fa, ricordo solo...Mantenere un equilibrio tra mente esarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide della ... In generale,è un momento difficile per te, Cancro. Tuttavia, ricorda che gli alti e bassi ......nome, intendono far rispettare questa regola. Fanno di tutto perché sia così". Parola di Mauro Del Vecchio, che ha vestito la divisa per 43 anni, è uscito con il grado di generale did'...

Questo corpo bruciante come mai e poi nel gelo dell’Antartide Il Foglio

Il miele è un agente antimicrobico naturale, contiene composti come il perossido di idrogeno e la glucosio ossidasi e ha un pH basso e può aiutare a uccidere i batteri nocivi nel corpo. Visualizza ...Ho sempre pensato che Emma Bovary sia stata il Desiderio per eccellenza. Io quel suo desiderio non lo sentivo più. E quando è tornato mi ha travolto ...