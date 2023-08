Questa sera “Scugnizzi per sempre” | le gesta eroiche della JuveCaserta nella nuova docuserie della RAI

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 21 agosto 2023) Caserta. Al via staalle 22, e giovedì e venerdì 24 e 25 agosto, su Rai2 e RAI Play, “per”, tre primetesu una delle più belle favole dello sport italiano: le impresedegli anni ’80 e ’90, la prima ed unica squadra del Sud a vincere il titolo italiano del basket. Protagonista di una storia umana e sportiva che meritava di essere raccontata, la, prodotta da Tramp Ltd in collaborazione con Rai Documentari, ripercorre in sei puntate gli anni che videro un gruppo di ragazzi casertani, tra tutti Nando Gentile ed Enzo Esposito, diventare l’anima e il cuore di una formidabile squadra. In un decennio di partite memorabili disputate al ...