Quel mese di libertà che ora è un lusso

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) Anche una semplice vacanza, è sempre più un miraggio. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Ma nella vita non c’è solo il Pil. La vacanza, allora, per me era unal mare. Me lo ricordo ancora, perché se penso a mio padre, penso ancora al sale sulla pelle che ci lasciava il primo bagno del mattino. San Bartolomeo, sotto Cervo, Liguria. Andavamo lì perché era il posto dove andava lui da ragazzo. Ci abbiamo passato tante estati. Ancora adesso ricordo i nomi delle vie che sfociano sulla passeggiata a mare. Ancora adesso ricordo ogni angolo, ogni spigolo, ogni spazio dei nostri momenti insieme. «Andiamo a lavarci la faccia in mare» diceva appena svegliato per incoraggiarmi al primo bagno nell’acqua fredda. Sceglievamo case molto spartane, ma vicinissime alla spiaggia. Con un balzo eravamo a mollo. Spesso portavamo le maschere e andavamo a caccia ...