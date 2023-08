Quel bacio estorto di Rubiales è un’aggressione | un attacco a tutte le donne El Paìs

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 agosto 2023) In Spagna non è passato inosservato ila stampodal presidente della federcalcio spagnolaall’attaccante campionessa del mondo Hermoso. Elci va giustamente giù duro con un’analisi di Nadia Tronchoni intitolata: “A Jenni non è piaciuto, nemmeno a noi”. Il riferimento è al video in cui la calciatrice per tentare di sdrammatizzare nello spogliatoio dice “però a me non è piaciuto”. Ecco cosa scrive ElUnrubato non deve essere una piacevole sorpresa. È un’intrusione. Più o meno fastidiosa, ma un’intrusione. Un’invasione del proprio spazio. Ila stampo (el pico) che il presidente della Federazione Spagnola, Luis, ha piantato ieri nel naso di Jenni Hermoso, una delle migliori calciatrici spagnole, è un ...