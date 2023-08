Qualificazioni US Open 2023 | il montepremi e il prize money

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ile ildelleper gli US, quarto slam della stagione. Saranno ben 18 i tennisti italiani a caccia del pass per il main draw. Nel maschile al via Passaro, Zeppieri, Brancaccio, Vavassori, Nardi, Cobolli, Bonadio, Fognini, Agamenone, Bellucci, Gigante, Gaio, Travaglia, Lavagno e Giannessi. Nel femminile invece ci saranno Lucrezia Stefanini, Sara Errani e Nuria Brancaccio. Ilcomplessivo dello Slam newyorchese è pari a 60 milioni di euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delleoffre ai giocatori circa 20mila euro totali, bottino crescente sino ad arrivare al primo turno dell’ambito main draw. Di seguito la distribuzione dei premi in ...

L'US2023 è alle porte, con l'inizio dellemaschili e femminili. Il quarto torneo dello Slam comincia domani, 22 agosto, con il percorso di avvicinamento al main draw del singolare ...... contro cui ha perso i due precedenti, entrambi a livello di. Complessivamente, ... in grande ascesa la scorsa stagione fino allo US, poi fermata da una serie di guai fisici. Non ......di Cocciaretto Dopo la sconfitta contro la cinese Xiyu Wang nel turno decisivo delle... alle prese con un problema al ginocchio che spera di smaltire in vista dello US, in programma ...

Via alle qualificazioni per lo US Open: tanta Italia su SuperTennis La Gazzetta dello Sport

Si parte con le qualificazioni, da lunedì 28 settembre via a singolare maschile e femminile L'US Open 2023 è alle porte, con l'inizio delle qualificazioni maschili e femminili. Il quarto torneo dello ...Nello scontro tra mancine ha la meglio la tennista cinese, facendo valere il suo gran servizio servizio. Nel main draw anche Podoroska e Sasnovich ...