(Di lunedì 21 agosto 2023) Paolo, ex giocatore del Torino, hato a Tuttosport qualche aneddoto di Carlo, scomparso a 86 anni Paolo, ex giocatore del Torino, hato a Tuttosport qualche aneddoto di Carlo, scomparso a 86 anni. Le sue dichiarazioni:– «In queste ore ho ricevuto decine di messaggi con la foto della stretta di mano di. Questo per far capire quanto quel gesto sia diventato un esempio di signorilità nel mondo del calcio italiano. Sono gemme rare, che andrebbero raccontate ancora. Mi manca quel calcio, fatto di valori puri, profondi. Di grandi rivalità, ma anche di galanteria, in cui il merito veniva prima di ogni cosa. In cui la grande giocata veniva applaudita spontaneamente. Penso a lui, ma anche a ...

In quel pomeriggio al vecchio Comunalesegnò tre volte nel 4 - 3 con cui i suoi vinsero la ... Chi ha i capelli grigi e una sessantina d'anni o giù di lì,quel momento. Figlio di un ...Con i dovuti distinguo,e, per rimanere in tema di argentini d'origine italiana, anche Batistuta" è il commento di Claudio Strinati, opinionista ed esperto di calcio latinoamericano, ...In quel pomeriggio al vecchio Comunalesegnò tre volte nel 4 - 3 con cui i suoi vinsero la ... Chi ha i capelli grigi e una sessantina d'anni o giù di lì,quel momento. Figlio di un ...

Pulici ricorda Mazzone: «Difficilmente rinascono uomini così» Calcio News 24

Ricordo che ad Ascoli sono poi arrivati giocatori importanti, come Casagrande, Anastasi, Pulici. Io allora giocavo in Serie A, non conoscevo Costantino Rozzi ma in un paio d’ore, al telefono, mi ...Il tecnico romano aveva 86 anni e nella sua lunghissima carriera è stato protagonista di alcuni momenti importanti anche per le due torinesi ...