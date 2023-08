(Di lunedì 21 agosto 2023) Laha deciso di usare il pungoe la sanzione è pesantissima. Arriva la pesantissimaper un intero. Ci è andata pesante ladopo quanto accaduto negli scorsi giorni. Il massimo organismo calcistico continentale ha deciso di non fare sconti e di usare il pungo. La sanzione è di quelle pesanti che certamente punta ad essere oltretutto abbastanza esemplare nei confronti di colpevoli. Per molti una sanzione doverosa, dalla quale lanon poteva esimersi. Dopo quanto successo lo scorso agosto a margine del match contro l’AEK Atene, arriva la pesantissimanei confronti dei tifosi della Dinamo Zagabria. Il massimo organismo calcistico continentale ha infatti deciso di vietare le trasferte ai tifosi della Dinamo ...

dell'Agenzia delle Entrate contro le partite Iva "apri e chiudi". Alla data del 31 luglio 2023, infatti, sono stati emanati 1.221 provvedimenti di cessazione d'ufficio delle stesse, nell'...Respinge al mittente chi lo taccia non garantista come anche chi lo accusa di non usare il, sul caso Vannacci. Per Guido Crosetto, la strada maestra è inequivocabile: "Un militare è soggetto a regole chiare". E replica, sottolineando che "troppe persone stanno rilasciando, a ...Leggi anche › Scuola:sul voto di condotta Se la scuola è solo parte di un'esperienza complessiva, la famiglia ospitante assume un ruolo fondamentale. Qui, qualche accortezza può ...

Pugno duro Uefa: squalifica di un anno Rompipallone

Rispetto al totale, 359 di queste sono state chiuse in Lombardia (29%), 254 nel Lazio (21%) e 166 in Campania (14%). In Toscana e Veneto sono state 105 le chiusure in tutto. Nel resto del Paese, i ...Squalifica di un anno, l’Uefa usa il pugno duro e non perdona. Ecco la decisione arrivata oggi dopo i fatti successi lo scorso 8 agosto La Uefa non perdona e usa il pugno duro, di ferro, contro i ...