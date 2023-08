Protagonisti - Del Manso | il futuro dei carburanti al Fleet&Business Day

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 agosto 2023) Franco Delè responsabile del dipartimento Rapporti internazionali, ambientali e tecnici dell'Unem, l'associazione delle compagnie petrolifere e di altre aziende della filiera operanti in Italia. Ingegnere, è entrato nell'organizzazione nel 1992 per seguire gli aspetti anche legislativi della trasformazione e distribuzione dei prodotti del petrolio, a livello italiano e internazionale. Delparteciperà al talk Road to 2035, lo spazio di approfondimento del Fleet&Business Day. L'iniziativa dedicata ai fleet e mobility manager organizzata dalla nostra testata per il prossimo 21 settembre alla Cantina Bellavista di Erbusco (BS) è di particolare interesse per i responsabili aziendali che vogliono tenersi aggiornati sulle questioni che possono incidere sulla definizione delle car list, in un incontro che offrirà la possibilità di ascoltare ...