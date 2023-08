Pronto soccorso diventa a pagamento e sanità privatizzata | le famiglie tremano per la nuova mazzata

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il modello statunitense sembra prendere piede anche in Italia, dove adesso puoi saltare la fila alpagando. È successo aldel Policlinico San Marco di Zingonia, dove pagando 149 euro grazie ad una iniziativa del Partito Democratico, un paziente ha saltato la lunga fila di attesa senza prenotazione. Il modello statunitense, da tanti attaccato e da molti acclamato, sembra stia arrivando anche in Italia. In arrivo laprivata in Italia? (www.ilovetrading.it)Dal 1979 l’Italia possiede il suo Servizio Sanitario Nazionale (SSN) cui hanno diritto tutti gli abitanti e che è per lo più gratuito per i pazienti. Fino alla più recente legge di riforma, circa di 20 milioni di Italiani erano esonerati daldella quota partecipativa sui medicinali ...

Il 32enne, Giuseppe Ditrani, si è scontrato con un'auto per cause ancora da stabilire ed è morto inper le gravi ferite riportate nell'impatto. Sconvolto dalla notizia della morte, il ...Elio e Belen, stando ad una segnalazione di pochi giorni fa, sarebbero stati avvistati al. Sarebbe stata scattata anche una foto come prova, però non pubblicata via social . Stando ...... così come previsto dal piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, attivo dallo scorso 15 maggio per i successivi quattro mesi, ha già allertato i, gli ospedali, ...

Zingonia, al pronto soccorso privato 15 visite in un mese. Tra i pazienti: «Così non perdo tempo». «Ma si favoriscono i ricchi» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Infermiera di Arpino aggredita al pronto soccorso la scorsa settimana: tanti i messaggi di solidarietà nei confronti della dipendente del Santissima Trinità. Non mancano però perplessità e polemiche.Nella manovra non ci saranno i 4 miliardi chiesti da Schillaci contro i rincari. Il ministro costretto a tagliare esami, farmaci e posti letto: “Troppe visite ...