Probabili formazioni Bologna-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Corazza spera in una maglia da titolare | Pulisic o Chukwueze per Pioli

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Saràa chiudere la prima giornata di Serie A. Emiliani e rossoneri si affronteranno infatti questa sera, lunedì 21 agosto, al Dall’Ara di. Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà arbitrato da Pairetto e sarà visibile solo su DAZN. Ildeve rinunciare a Soumaoro e Barrow, ma recupera Orsolini che però dovrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Moro. L’altroo di Thiago Motta riguarda il terzino sinistro dove il giovaneinsidia Lykogiannis. Davanti a Skorupski, nel 4-2-3-1 rossoblù, ci saranno Posch sulla destra e Bekeuma e Lucumi centrali. Aebischer e Dominguez in mezzo al campo, con Ndoye e Ferguson a completare il terzetto a supporto di Zirkzee. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a ...