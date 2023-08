Prima pagina Tuttosport | “Juve da sogno Toro | anche per Correa”

Giro di incontri per il presidente ucraino, accolto con una standing ovation al Parlamento di Copenaghen,dell'incontro a pranzo con la regina Margrethe. Con quelli olandesi, entro l'anno ...Chiusura in ribasso per le Borse cinesi dopo il taglio dei tassi da parte della banca centrale (Pboc) inferiore alle attese. Ora "la politica monetaria cinese potrebbe essere ancora piu' difficile da ......a dare corpo alla delega fiscale approvata dal Parlamentodella pausa estiva'. La sfida è quella di non abbassare la guardia nei confronti dell'evasione e, al contempo, di voltare...

Petrosino, il “Rockarossa Mediterranea” regala emozioni in piazza Biscione Prima Pagina Mazara

Così il sindaco di Gonnesa, Pietro Cocco, risponde sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale alla denuncia del giornalista Massimo Giletti riguardo il ritrovamento di una discarica abusiva ...Voti e giudizi della squadra di Allegri dopo il vittorioso esordio in campionato contro l’Udinese: Alex Sandro senza amnesie, Locatelli universale ...