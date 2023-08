Prendiamoci un po’ cura dei piedi | poveri!

Il sunto è: diamo spazio a due sciroccati eun' dei loro danè per diventare teatrino di una bega scema tra scemi . Perché poi i due non abbiano deciso di spazzolarsi le schiene in ...Mail: sono le lettere di un tempo e bisogna sempre rispondere, anche solo con un cenno,un' di tempo ogni giorno per non lasciarle sedimentare nella posta non letta e se non sono ...- Stop ai social network - Dimentichiamo le piattaforme e i post per un'. Soprattutto, ... In vacanza, dunque,il tempo per rimetterci in connessione con noi stessi, considerando con ...

Corso di pastorale della carità Caritas Italiana