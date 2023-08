Quattro alpinisti, tutti messicani, sono morti dopo essere cadutiscalavano il Pico de Orizaba, noto anche come vulcano Citlaltépetl, in Messico: lo ha confermato il governo della città di Puebla, precisando che l'incidente è avvenuto sul versante sud della ...Altri due incidenti in montagna nel pomeriggio di domenica 20 agosto, in provincia di Lecco . Una ragazza di 20 anni è precipitatastava arrampicando insieme a un'amica ai Piani di Bobbio ed è stata recuperata dal Soccorso alpino. Un'altra è stata soccorsa in zona Grignetta. Trasportate in ospedale, sono ricoverate in ...stavano facendo un'escursione in Val Sanagra , nelle montagne sopra Menaggio, in provincia di Como, marito e moglie , rispettivamente di 63 e 65 anni, sono precipitati per una decina di metri ...

Precipitano mentre scalano un vulcano in Messico, 4 morti Agenzia ANSA

Quattro alpinisti, tutti messicani, sono morti dopo essere caduti mentre scalavano il Pico de Orizaba, noto anche come vulcano Citlaltépetl, in Messico: lo ha confermato il governo della città di Pueb ...Sembra che le ragazze abbiano perso la presa durante l'arrampicata. Le due sono state soccorse a poche ore di distanza ...