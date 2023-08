Poggioreale | sequestrati oltre 50 chili di sigarette di contrabbando a due fratelli

(Di lunedì 21 agosto 2023) I dueavevano allestito una sorta di panchetto mobile per la vendita in via Nuova, a Napoli, utilizzando lo scooter sul quale viaggiavano. Sequestri didi, a Napoli:50 i kg di ‘bionde’ che sono stati intercettati dagli agenti della polizia locale di Napoli. I due sequestri i hanno interessato

I due sequestri i hanno interessato due cittadini napoletani (24 e 20 anni), in via Nuova. I due fratelli avevano allestito una sorta di panchetto mobile per la vendita utilizzando lo ...I due sequestri i hanno interessato due cittadini napoletani (24 e 20 anni), in via Nuova. I due fratelli avevano allestito una sorta di panchetto mobile per la vendita utilizzando lo ...Gli accertamenti economico - patrimoniali avviati nei confronti dell'indagato, attualmente detenuto a, hanno permesso di accertarne l'incongruenza del patrimonio posseduto rispetto ai ...

Poggioreale, sequestrati 50 kg di sigarette di contrabbando 2a News

I due fratelli avevano allestito una sorta di panchetto mobile per la vendita in via Nuova Poggioreale, a Napoli, utilizzando uno scooter ...Sequestri di sigarette di contrabbando, a Napoli: oltre 50 i kg di ‘bionde’ che sono stati intercettati dagli agenti della polizia locale di Napoli. I due sequestri i hanno interessato due cittadini ...