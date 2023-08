Poesia | vince la ' Rinascita' di Lorenzo Bastelli | morto a 14 anni per un sarcoma

Lorenzo Bastelli non c'è più. Se n'è andato a 14 anni, sul finire del 2022 a causa del sarcoma di ...La- La giuria è rimasta profondamente colpita dall'opera di Lorenzo, che ha ricevuto il primo premio non solo in memoriam, ma anche perché autore dellapiù bella fra le 1.200 pervenute ......il rapporto tra "architettura" e "natura" dove - dichiara Ugo La Pietra - la naturasempre ... Perché attraverso il teatro e la suaci sembra di richiamarla a noi, di ritrovarla, di ricreare ...

