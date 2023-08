Pizza e panuozzo in festa ad Ogliastro Marina di Castellabate

(Di lunedì 21 agosto 2023) D&D Remember, musica e gusto tra la pineta e la piazzetta sul mare La frazionedi(SA) torna ad animarsi grazie all’associazione ‘Insieme per’, nata da pochi mesi ma già molto attiva sul territorio con iniziative ambientali e ricreative. Cresce l’entusiasmo per la ‘dellae del’, un appuntamento enogastronomico, alla sua prima edizione, che è già pronto a conquistare il palato di tutti, cilentani e vacanzieri. La tre giorni, in programma nel primo fine settimana di settembre, a partire dalle ore 20, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, è stata ideata e organizzata dal gruppo guidato da Giuseppe Pascale insieme all’importante collaborazione con il Comune di, la locale ...

Cresce, infatti, l'entusiasmo per la 'Festa dellae del', un appuntamento enogastronomico, alla sua prima edizione, che è già pronto a conquistare il palato di tutti, cilentani e ...Venire a mangiare qui vuol dire godersi un, una, un succulento fior di latte o un meraviglioso piatto della nostra Pasta con un brioso bicchiere di vino per deliziare le papille ...... esportata in tutto il mondo, una qualità straordinaria che, grazie all'impegno dei maestri Pizzaioli e Pastai e di tante realtà del territorio come l'AssociazioneGragnano, trova la ...

Ogliastro Marina in fermento per la Festa della Pizza e del Panuozzo SalernoToday

Undicesima edizione della Festa del Panuozzo a Luzzano di Moiano: in programma degustazione di prodotti e lo spettacolo dei fuochi ...Cresce, infatti, l'entusiasmo per la 'Festa della Pizza e del Panuozzo', un appuntamento enogastronomico, alla sua prima edizione, che è già pronto a conquistare il palato di tutti, cilentani e ...