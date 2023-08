Pillola anticoncezionale e tumore al seno | nuovo studio conferma correlazione

Dall'incremento del peso corporeo e della pressione arteriosa fino agli sbalzi d'umore e l'aumento del rischio di infarto del miocardio e tumore al seno, gli effetti dellasono ancora poco compresi. Ad esplorare le conseguenze di questo diffusissimo metodo contraccettivo uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Medicine , condotto dagli ...In alcuni casi, come spiegano entrambi gli esperti, 'l'acne ormonale può essere migliorata dall'uso della, chiaramente, su attenta anemnesi medica '. Ma non solo. Si può ...Come noto, ormai da mesi è ferma all'Aifa la proposta di passare gratuitamente la. Per ora però si paga e nel rapporto Osmed si vede come l'utilizzo di questi medicinali sia ...

La Pillola Anticoncezionale e il Rischio di Cancro al Seno Microbiologia Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Gli acquisti privati aumentano del 10% in un anno, trainati da medicinali come ibuprofene e paracetamolo e da prodotti contro la disfunzione erettile ...