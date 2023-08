Piemonte | stop a diesel Euro 5 dal 15 settembre | l' ira di artigiani e commercianti | è come nuovo lockdown

(Di lunedì 21 agosto 2023) E' ufficiale: dal prossimo 152023 sarà vietata la circolazione dei veicoli5 a Torino e in buona parte dei Comuni del territorio provinciale. Lovoluto dalla Regionearriva con due anni di anticipo rispetto al 2025 anno in cui era prevista l'entrata in vigore del

... un fattore inquinante dell'aria nocivo per la salute umana, in diverse aree urbane e industriali del Paese compreso ilin quanto parte della pianura padana (area più inquinata di tutta ...Dal 15 settembre (fino al 15 aprile 2024) la Regioneha deciso di vietare la circolazione dei diesel Euro: loarriva con due anni di anticipo rispetto al 2025, anno in cui era prevista ...Dal 15 settembre (fino al 15 aprile 2024) la Regioneha deciso di vietare la circolazione dei diesel Euro: loarriva con due anni di anticipo rispetto al 2025, anno in cui era prevista ...

In Piemonte stop ai diesel Euro 5 da metà settembre, artigiani e commercianti sul piede di guerra: "Come un nuovo lockdown" TorinOggi.it

Inoltre, sempre a proposito di cambi nelle abitudini degli automobilisti, domani pomeriggio ad Alessandria sarà presentato il piano della ZTL.Banchieri (Confesercenti): "Non è così che si sostengono le imprese". E accusa anche il Comune di Torino per le strisce gialloblu e gli aumenti dei biglietti Gtt. De Santis (Confartigianato): "E' come ...