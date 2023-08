Piccoli Comuni | dalla Regione Lazio fondi per la riqualificazione urbana

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lastanzia 6,8 milioni di euro per ladei. Vale a dire quei territori che non superano i 5mila abitanti. L’obiettivo è quello di rendere più moderni ed efficienti questi centri così da frenare il fenomeno dello spopolamento. Nelsono 254– su 378 – che hanno meno di 5.000 abitanti, ed è per tutelare questetà che laè al lavoro sui bandi, che riguarderanno: progetti di valorizzazione e rigenerazionedi edifici, spazi pubblici urbani ed extra urbani; aree verdi; beni culturali; percorsi pedonali; miglioramento del decoro e dell’estetica; potenziamento ...

... a conferma della forza corporativa dei grandi egestori delle aziende di trasporto locale ... Così non solo a Roma, ma anche a Milano e in tutta Italia sono partite le procedure deiper ......ha lasciato un segno importante con una visione ironica e sarcastica dei luoghie ... oltre all'emozionante 'Caro diario' vanno ricordati l'intenso 'Habemus Papam' con Michele il ...Considerato che la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili delle Regione Sardegna rientra nell'obiettivo 1.2 del Pnrr (Cer e autoconsumo nei), per ...

Piccoli Comuni, dalla Regione Lazio fondi per la riqualificazione ... Il Denaro

La Regione Lazio stanzia 6,8 milioni di euro per la riqualificazione urbana dei piccoli Comuni. Ovvero centri con massimo 5mila abitanti.Cura, annaffiatura, potatura, significato ed esposizione della pianta nana con pochi semplici passi per mantenerlo in vita per anni ...